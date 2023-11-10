МИД КНР назвал цели встречи Си Цзиньпина с Байденом

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудит 15 ноября с президентом США Джо Байденом вопросы стратегического характера в американо-китайских отношениях во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
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