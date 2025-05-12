Матвиенко написала Бердымухамедову письмо о важности памяти о Победе в ВОВ

АШХАБАД, 12 мая – РИА Новости. Историческая память о Победе над фашизмом является важным фактором дружественных отношений России и Туркмении, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в письме президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, которое цитирует газета «Нейтральный Туркменистан».
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