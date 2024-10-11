Саммит Организации тюркских государств. Как Лондон может использовать сильные стороны Турции

5–6 ноября в Бишкеке пройдет очередной (девятый) саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Перед этим, в июле, в азербайджанском городе Шуша состоялся неформальный саммит ОТГ, на котором была подписана Карабахская декларация («Построение устойчивого будущего посредством транспорта, взаимосвязей и климатических действий»).
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