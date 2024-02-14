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Русская весна

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США ускоренно наращивают своё присутствие в Скандинавских странах. Подробности

США ускоренно наращивают своё присутствие в Скандинавских странах. Подробности

На протяжении последних нескольких месяцев мы стали свидетелями, как прокатившаяся по странам Северной Европы и Прибалтийским республикам информационная кампания об угрозе нападения России создала панику среди населения.

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