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Влад Соколовский рассказал, куда и почему пропала Кира Пластинина

Влад Соколовский рассказал, куда и почему пропала Кира Пластинина

Кира Пластинина ворвалась в мир моды в нулевых. В нарядах юного дизайнера блистали не только российские, но и мировые звезды.

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