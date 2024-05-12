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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кушанашвили дебютировал в 5-м сезоне Медиалиги

Отар Кушанашвили дебютировал в Winline Медиалиге, выйдя в старте в игре против «Ромы». Медиадиректор «Родины Медиа» провел на поле 3,5 минуты.

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