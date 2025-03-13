За столетия человек так и не разгадал тайны мозга

Вопрос о работе человеческого мозга – это фундаментальный вопрос, стоящий перед современной наукой. Несмотря на колоссальные инвестиции, национальные программы, применение самых передовых технологий и огромный объём опубликованных исследований, полного понимания принципов работы мозга, природы памяти и сознания у нас до сих пор нет.