За столетия человек так и не разгадал тайны мозга

Вопрос о работе человеческого мозга – это фундаментальный вопрос, стоящий перед современной наукой. Несмотря на колоссальные инвестиции, национальные программы, применение самых передовых технологий и огромный объём опубликованных исследований, полного понимания принципов работы мозга, природы памяти и сознания у нас до сих пор нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии