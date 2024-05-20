19-летней девушке без водительских прав, которая перепутала педали и сбила в Омске женщину в уличной «курилке», грозит до 7 лет колонии.
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19-летней девушке без водительских прав, которая перепутала педали и сбила в Омске женщину в уличной «курилке», грозит до 7 лет колонии.