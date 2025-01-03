Байден запретит дальнейшее бурение нефтяных скважин на шельфе

Президент США Джо Байден готовится издать указ, который ударит по энергетическим амбициям ТрампаChris Kelponis / Getty Images Администрация Байдена в 2024 году подорвала возможности развития американской СПГ-отрасличитайте на monocle.
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