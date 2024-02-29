На улице Твардовского починили остановочный павильон

Сотрудники службы эксплуатации привели в порядок остановочный павильон на улице Твардовского. — Указанные жителем повреждения павильона ожидания на остановочном пункте исправили, — сообщили в ГУП «Мосгортранс».
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