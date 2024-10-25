Сыры могут подорожать на 10% вслед за сливочным маслом

Вслед за сливочным маслом в России могут подорожать сыры. Как сообщила «Парламентской газете» доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская, рост цен на них до конца года может составить порядка 10 процентов.
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