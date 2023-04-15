Работе столичного центра отбора на военную службу по контракту помогают волонтеры

Волонтеры встречают посетителей на входе и сопровождают к кабинетам Гражданам, обращающимся в единый пункт отбора на контрактную службу в Москве для заключения контракта, заполнить необходимые документы и пройти медкомиссию помогают волонтеры.
Волонтеры встречают посетителей на входе и сопровождают к кабинетам Гражданам, обращающимся в единый пункт отбора на контрактную службу в Москве для заключения контракта, заполнить необходимые документы и пройти медкомиссию помогают волонтеры.
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