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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Экшен про ловцов духов Banishers от создателей Vampyr предложит пять концовок и мех...

Экшен про ловцов духов Banishers от создателей Vampyr предложит пять концовок и мех...

Экшен про ловцов духов Banishers от создателей Vampyr предложит пять концовок и механику выбора и последствий — деталиВ играх студии Don’t Nod часто делается упор на систему выбора и последствий, и предстоящий ролевой экшен Banishers: Ghosts of New Eden не станет исключением.

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