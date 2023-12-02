Экшен про ловцов духов Banishers от создателей Vampyr предложит пять концовок и мех...

Экшен про ловцов духов Banishers от создателей Vampyr предложит пять концовок и механику выбора и последствий — деталиВ играх студии Don’t Nod часто делается упор на систему выбора и последствий, и предстоящий ролевой экшен Banishers: Ghosts of New Eden не станет исключением.
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