Экшен про ловцов духов Banishers от создателей Vampyr предложит пять концовок и мех...

Экшен про ловцов духов Banishers от создателей Vampyr предложит пять концовок и механику выбора и последствий — деталиВ играх студии Don’t Nod часто делается упор на систему выбора и последствий, и предстоящий ролевой экшен Banishers: Ghosts of New Eden не станет исключением.