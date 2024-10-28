Уиттакер – о болевом Чимаева: «Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. Хамзат давит очень жестко»

«Со мной все в порядке. Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. У меня всегда были шатающиеся зубы, так что.
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