СМИ: компаниям из России ограничили доступ к продовольственной программе ООН

Global Look Press/Sebastian Rau/PHOTOTHEK Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, передает РБК со ссылкой на одного из участников рынка.
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