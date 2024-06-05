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СМИ: компаниям из России ограничили доступ к продовольственной программе ООН

СМИ: компаниям из России ограничили доступ к продовольственной программе ООН

Global Look Press/Sebastian Rau/PHOTOTHEK Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, передает РБК со ссылкой на одного из участников рынка.

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