Калашникова обвинила режиссера Сергея Соловьева в харассменте Источник Открыть "«Я есть на его фото, потому что он потрогал меня»: Анна Калашникова раскрыла имя режиссера, пристававшего к ней в юности" на FiNE NEWS.
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