Сотрудники ТЦК притворились покупателями и увезли продавца на Украине

В Волынской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) притворились покупателями, после чего увезли продавца из магазина.
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