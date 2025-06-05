Прощайте, 60 Гц. В самом дешёвом iPhone 17 ожидается экран 120 Гц, но в старших моделях он будет всё равно лучше

iPhone 17 и iPhone 17 Air получат дисплеи 120 Гц с ограничениями Компания Apple готовит обновление для своих смартфонов: iPhone 17 и новая модель iPhone 17 Air, как ожидается, получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц.
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