FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 931 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Кому  вообще  интересны  "резиновые  Зины", типа Погребняк  и Бородиной Зачем пиарить ничтожества, сидящих на шее нар...Мария Погребняк з...
  • Дмитрий Николенко
    Правильно сделала, молодец.История про офици...
  • Лидия Санникова
    Не просить: требовать. Убрать Зорькина из Конституционного суда.Миронов попросил ...

Прощайте, 60 Гц. В самом дешёвом iPhone 17 ожидается экран 120 Гц, но в старших моделях он будет всё равно лучше

Прощайте, 60 Гц. В самом дешёвом iPhone 17 ожидается экран 120 Гц, но в старших моделях он будет всё равно лучше

iPhone 17 и iPhone 17 Air получат дисплеи 120 Гц с ограничениями Компания Apple готовит обновление для своих смартфонов: iPhone 17 и новая модель iPhone 17 Air, как ожидается, получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх