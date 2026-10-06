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Красный Север

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На Ямале стартовал прием заявок на II региональный форум «Жизнь героя»

На Ямале стартовал прием заявок на II региональный форум «Жизнь героя»

На Ямале стартовал прием заявок на II региональный форум «Жизнь героя». Участвовать в нем могут ветераны и участники специальной военной операции, члены их семей, а также представители волонтерских объединений и фондов.

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