На Ямале стартовал прием заявок на II региональный форум «Жизнь героя». Участвовать в нем могут ветераны и участники специальной военной операции, члены их семей, а также представители волонтерских объединений и фондов.
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