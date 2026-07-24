Психолог Шпагина: с пожилыми надо отрабатывать сценарий разговора с мошенниками

Проблема защиты пожилых родственников от мошенничества с использованием искусственного интеллекта лежит не столько в плоскости технологий, сколько в области глубинных психологических механизмов, которые формировались десятилетиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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