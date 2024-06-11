Кузьмичев о Дзюбе в РПЛ: «Мало в это верю. Идти в нижнюю восьмерку за небольшие деньги... Для большого нападающего 35 лет — пограничный возраст» 

— Клуб [«Локомотив»] не продлил контракт с Дзюбой. О чем это прежде всего говорит? Токсичность Артема никуда не делась? Или все-таки есть вопросы к Галактионову, который мог бы эффективнее использовать такого нападающего? — Тут нет какого-то одного объяснения.
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