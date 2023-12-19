Белый дом: США сейчас добиваются не прекращения огня в Газе, а гуманитарных пауз

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон сейчас стремится не к полному прекращению огня в секторе Газа, а к временным приостановкам боевых действий для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников, передает ТАСС.
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