Мирошник: ВСУ за неделю атаковали более 20 АЗС в России

ВСУ за неделю атаковали более 20 заправок в российских регионах, сообщили в МИД РФ. Основной удар приходится на приграничье: в Белгороде только за сутки, 23 июля, из-за ударов по АЗС пострадали 15 мирных жителей.
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