Кадры уничтожения техники ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы атаковал бронеобьект высокоточным оружием.
Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы атаковал бронеобьект высокоточным оружием.
Свежие комментарии