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Кадры уничтожения техники ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы атаковал бронеобьект высокоточным оружием.

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