Сбер осенью планирует стать участником эксперимента по расчетам в криптовалютах

Сбер осенью текущего года планирует стать участником экспериментального режима расчетов в криптовалютах и начать операции с клиентами в цифровых рублях в начале 2025 года, рассказал в интервью Reuters на полях Восточного экономического форума заместитель председателя правления банка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов.