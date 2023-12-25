Многодетная мама из ХМАО добилась возбуждения дела из-за непринятия мер к расселению аварийного дома

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело по факту непринятия должностными лицами мер к расселению аварийного дома, сообщили в информационном центре СКР.
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