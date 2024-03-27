Раскрыты подробности жизни 15-летнего Ислама Халилова — его бедность спасла сотни людей

Подросток помог многим выбраться из концертного зала. Ислам Халилов СоцсетиЧудовищный теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни почти 150 человек, а еще около сотни пострадавших до сих пор находятся в больницах.
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