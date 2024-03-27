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Раскрыты подробности жизни 15-летнего Ислама Халилова — его бедность спасла сотни людей

Раскрыты подробности жизни 15-летнего Ислама Халилова — его бедность спасла сотни людей

Подросток помог многим выбраться из концертного зала. Ислам Халилов СоцсетиЧудовищный теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни почти 150 человек, а еще около сотни пострадавших до сих пор находятся в больницах.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Геройский поступок этого школьника,родители которого из Киргизии, получается мигранты,идёт в разрез с многочисленными писателями жаждущими не пускать или выгнать мигрантов. Террористы и организаторы, это твари без рода и племени.
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13 час.

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