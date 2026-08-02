Безумный Макс! Почему Глушенков остановился в секунде от покера - оценка Семака

«Начали хорошо, создавали моменты. Могли забить больше трех. Но в целом хорошая трудовая победа, качественный матч, - поделился главный тренер «Зенита» Сергей Семак после разгрома «Оренбурга» во 2-м туре РПЛ (3:0).