Безумный Макс! Почему Глушенков остановился в секунде от покера - оценка Семака

«Начали хорошо, создавали моменты. Могли забить больше трех. Но в целом хорошая трудовая победа, качественный матч, - поделился главный тренер «Зенита» Сергей Семак после разгрома «Оренбурга» во 2-м туре РПЛ (3:0).
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