Трамп ввел 90-дневную паузу в действии ответных тарифов

Сообщение о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, ранее введенных в отношении ряда иностранных государств по принципу взаимности, опубликовал президент США Дональд Трамп 9 апреля социальной сети Truth Social.
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