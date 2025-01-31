"Ваш ребёнок у нас": Мошенники покусились на самое дорогое. В России набирает обороты циничная схема

Мошенники покусились на самое дорогое - на детей. В России набирает обороты циничная схема обмана.В последнее время стал популярен новый способ телефонного мошенничества: злоумышленники имитируют похищение несовершеннолетнего и требуют выкуп у его родителей.
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