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Царьград

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Чем для Армении обернётся заигрывание с США? Объясняет политолог

Чем для Армении обернётся заигрывание с США? Объясняет политолог

Сергей Михеев не сомневается, что американское присутствие в Армении станет для неё фатальнымПолитолог Сергей Михеев глубоко сомневается в том, что присутствие американцев в регионе Южного Кавказа как-то способно изменить ситуацию с Нагорным Карабахом.

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Комментарии
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петр кузнецов
Да уж.. навоевали , Арарата давно нет ,Зангезура не будет да и сама Армения под вопросом....
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