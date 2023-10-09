Чем для Армении обернётся заигрывание с США? Объясняет политолог

Сергей Михеев не сомневается, что американское присутствие в Армении станет для неё фатальнымПолитолог Сергей Михеев глубоко сомневается в том, что присутствие американцев в регионе Южного Кавказа как-то способно изменить ситуацию с Нагорным Карабахом.