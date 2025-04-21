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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«С точки зрения геометрии, этого просто не могло произойти!» Стефен Карри реализовал невероятный трехочковый

«О боже мой! С точки зрения геометрии, этого просто не могло произойти! Вау! Вот это бросок!», – отреагировал на попадание комментатор TNT Кевин Харлан.

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