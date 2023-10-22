В Роспотребнадзоре тамбовчанам рассказали, как выбрать безопасную "незамерзайку"

В связи с понижение температур воздуха автомобилисты начинают приобретать "незамерзайки". Большинство зимних стеклoомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов и красителей.
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