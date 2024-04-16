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Жителя Крыма задержали из-за оскорбительного для верующих контента в соцсетях

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Крыму вместе с сотрудниками регионального УФСБ выяснили, что 53-летний местный житель совершал противоправные действия, нарушающие права на свободу совести и вероисповеданий.

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