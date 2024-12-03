Тренеры «Авангарда» Буше и Барр могут прилететь в Россию 12 декабря. Дебют – 17-го против «Сибири»

Канадского специалиста ранее назначили главным тренером «Авангарда». В его штаб вошел Дэйв Барр. Как сообщает «Матч ТВ», в настоящее время Ги получает канадский паспорт (срок действия старого документа истекает), потом он займется российской визой.
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