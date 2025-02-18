Политолог Лоу: Трамп должен помиловать Ассанжа

Австралийский политолог Марк Лоу заявил, что активист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь обрел надежду на помилование, несмотря на то, что Дональд Трамп не воспользовался этой возможностью в своем первом президентском сроке.
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