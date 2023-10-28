В Манчестере разработали и испытали самый большой квадрокоптер в мире

Группа инженеров из Университета Манчестера, увлеченных идеей создания самого большого дрона в мире, решила не только побить мировой рекорд, но и постараться не нарушить при этом британское законодательство в отношении БПЛА.
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