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В Манчестере разработали и испытали самый большой квадрокоптер в мире

В Манчестере разработали и испытали самый большой квадрокоптер в мире

Группа инженеров из Университета Манчестера, увлеченных идеей создания самого большого дрона в мире, решила не только побить мировой рекорд, но и постараться не нарушить при этом британское законодательство в отношении БПЛА.

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