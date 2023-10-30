Белоруссия пригрозила «силой оружия» пробить коридор через Литву

МИНСК (ИА Реалист). Первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Минск имеет все основания «пробить коридор» для транзита товаров через Литву, сообщается в выпуске газеты «Вечерний Минск».