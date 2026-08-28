«Иначе ничего не изменится». Петр Толстой призвал прекратить «ждать» и превратить территории противника «в степь»

Сергей

Никогда не поддерживал красных,но прислушиваться надо,смотрите на чайну,там был Дэн Сяопин,а здесь г. Пу! Вопросы есть? Си это продукт Дэна. А чей продукт Пу,Ельцина и Собчака? А вообще,неоднократно пишу,разгон всех прихлебателей вокруг сильномурого,тогда и смотреть на результаты,что-то норм,а вообще...Довольно смешно тв смотреть! Кругом успехи!!! Пипец,когда чел заявляет что высокий курс доллара помогает пополнять бюджет?! Он пополняет бюджет мюллеров сечиных и иже с ними!Идиоты трутся у власти(это без ссылок на означенные фамилии),а гарант не в теме? Ерунда,просто изменить он уже ничего не может!