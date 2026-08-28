России следует прекратить действовать в украинском вопросе с оглядкой на Запад, и с оглядкой на то, кто и как на этом Западе оценивает действия Москвы.
«Иначе ничего не изменится». Петр Толстой призвал прекратить «ждать» и превратить территории противника «в степь»
Комментарии
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Сергей
Никогда не поддерживал красных,но прислушиваться надо,смотрите на чайну,там был Дэн Сяопин,а здесь г. Пу! Вопросы есть? Си это продукт Дэна. А чей продукт Пу,Ельцина и Собчака? А вообще,неоднократно пишу,разгон всех прихлебателей вокруг сильномурого,тогда и смотреть на результаты,что-то норм,а вообще...Довольно смешно тв смотреть! Кругом успехи!!! Пипец,когда чел заявляет что высокий курс доллара помогает пополнять бюджет?! Он пополняет бюджет мюллеров сечиных и иже с ними!Идиоты трутся у власти(это без ссылок на означенные фамилии),а гарант не в теме? Ерунда,просто изменить он уже ничего не может!
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1 м.
Сергей
Бесконечная возня с"братскими народами" за счёт своего населения ни к чему хорошему ни приведёт,однозначно,совдепия отчасти и рухнула из-за этого! Не забыли?
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1 м.
Сергей
И вообще,довольно скучно слушать одно и то же,из года в год,уже подташнивает! Худо будет государю,когда не видит очевидых проблем! Опять "обманули,надули" ?Хватит,у него прекрасное образование и ,далеко не глуп,тогда что? Каждый сделает выводы сам,да,и я не чей-то проплаченный врагами,просто пенс,немного младше начальника
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1 м.
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