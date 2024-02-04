Найден ген Xist, связанный с частым развитием аутоиммунных болезней у женщин

Пресс-служба медшколы Стэнфордского университета сообщила, что биологам из Соединенных Штатов Америки и Швеции удалось выявить ген Xist, который ответственен за частое развитие аутоиммунных заболеваний у женщин.
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