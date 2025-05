Цифровые монополии США — новые «бароны-разбойники»

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Американский экономист Майкл Хадсон в статье Digital Empires and the Ghosts of the Gilded Age заявил, что крупнейшие цифровые корпорации США, включая Google, Amazon и Meta*, функционируют как «бароны-разбойники» позолоченного века, извлекая прибыль за счет общества и подрывая демократические принципы.