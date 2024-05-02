Военнослужащие ВС РФ уничтожили до десяти украинских диверсантов в дельте Днепра

Изначально по противнику отработали артиллерия и ударные БПЛА Бойцы 61-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Днепр» сумели ликвидировать до десяти боевиков диверсионно-разведывательной группы украинской армии при зачистке одного островов в дельте Днепра в Херсонской области.