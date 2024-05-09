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Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. Первые матчи. «Газпром-Югра» сыграет с «Синарой», «Ухта» против «Новой генерации», другие встречи

Чемпионат России по мини-футболу PARI Суперлига 1/4 финала Первые матчи 10 мая Газпром-Югра – Синара – 11.

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