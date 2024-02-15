Глава комитета по обороне ФРГ Циммерман: свое ядерное оружие для ЕС не нужно

Председатель комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что идеи о собственном ядерном оружии для Евросоюза не являются реальными, ЕС должен отдать приоритет другим областям, а не разработке независимых средств ядерного сдерживания.
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