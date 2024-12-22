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В Госдуме хотят оставить россиян без фейерверков на Новый год

В Госдуме хотят оставить россиян без фейерверков на Новый год

Это связано с участившимися "мини-терактами" и поджогами Депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил ужесточить правила продажи пиротехники на фоне увеличения инцидентов с ее использованием в общественных местах.

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