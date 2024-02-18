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Инсайдер Бу: Apple тестирует iPhone 16 Pro с новым треугольным блоком камер

Инсайдер Бу: Apple тестирует iPhone 16 Pro с новым треугольным блоком камер

В настоящий момент Apple испытывает прототип iPhone 16 Pro c обновленным дизайном блока камер. Об этом в своем аккаунте X (Twitter) сообщил известный инсайдер, выступающий в сети под псевдонимом Маджин Бу (Majin Bu).

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