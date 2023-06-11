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Маск призвал власти США реально смотреть на последствия военной помощи Украине

Маск призвал власти США реально смотреть на последствия военной помощи Украине

Американский предприниматель Илон Маск призвал власти Соединенных Штатов реально смотреть на последствия военной помощи украинской стороне.

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