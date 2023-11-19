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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мозалев: «Итоги двух этапов – я умею катать обе программы хорошо. Сложить их вместе удачно – это уже следующая ступень»

Мозалев занял четвертое место. – Сегодня получше выступил, как видите. Итоги двух этапов – это то, что я умею катать обе программы хорошо.

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