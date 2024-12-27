«АВТОВАЗ» проведет модернизацию производства в новогодние каникулы

«АВТОВАЗ» в течение новогодних каникул проведет более 9 тысяч работ, направленных на улучшение условий труда, профилактику оборудования и модернизацию технологий в связи с запуском новых моделей, сообщает пресс-служба компании.
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