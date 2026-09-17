Заемщикам посоветовали сравнивать полную стоимость нового и старого займа

Рефинансирование снижает ежемесячный платеж, но не всегда уменьшает общую переплату по кредиту. Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.
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